النصر يستعير عبد الله السالم من الفيحاء لنهاية الموسم

2019/02/03 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر نجحت إدارة نادي النصر، في التعاقد مع عبد الله السالم، لاعب نادي الفيحاء، لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عبد الله السالم قام بتوقيع عقود انضمامه لنادي النصر، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أفضلية شراء العقد.

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