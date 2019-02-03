2019/02/03 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JY7QiNa3EsM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أول قداس في بعقوبة بعد غياب ١٣ عاما بحضور مسيحيين ومسلمين) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أول قداس في بعقوبة بعد غياب ١٣ عاما بحضور مسيحيين ومسلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).