وزير الصحة: 75% من الادوية الداخلة للعراق غير مفحوصة

2019/02/03 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد وزير الصحة العراقي، علاء العلوان، إن نحو 75% من الأدوية الموجودة في القطاع الخاص بالعراق غير مفحوصة. وذكر العلوان في مؤتمر صحفي تابعته شبكة رووداو الإعلامية، إن "الوزارة مدركة تماما لهذه المشكلة وتسعى للتصدي لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كنقابة الصيادلة". مشيرا الى أن "عدداً كبيراً من الادوية، يصل الى ٧٥ % الموجودة في القطاع الخاص، إما غير مقرة للاستخدام في العراق او غير مفحوصة، أو مسجلة". وأضاف، أن "هذا الموضوع ينبغي أن تكون له حلول سريعة"، مبيناً أن "هناك مشاكل تتعلق بتعزيز الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، والجهات المعنية الأخرى".

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