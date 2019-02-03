ميلان ونابولي يسلطان الضوء على هذا اللاعب

2019/02/03 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت تقارير صحفية إيطالية، صادرة، الأحد، عن أن أندية من الكالتشيو تهتم بضم المهاجم القطري المعز علي.أصبح المعز علي صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف التي أحرزها لاعب واحد بنسخة واحدة بإجمالي 9 أهداف.كما عادل رقم علي مبخوت الإماراتي وناوهيرو تاكاهارا الياباني برصيد 9 أهداف كثالث أفضل هداف في تاريخ كأس […]

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