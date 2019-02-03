البابا فرنسيس يصل الإمارات في زيارة تاريخية

2019/02/03 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البابا فرنسيس في قداس اليوم الأحد، إنه يتابع الأزمة الإنسانية في اليمن بقلق كبير، وحث جميع الأطراف على احترام الاتفاقات الدولية، وضمان وصول الغذاء لليمنيين الذين يعيشون في معاناة.

وأضاف البابا، الذي يسافر إلى الإمارات، الأحد، أمام عشرات الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، “أنهك الصراع الطويل السكان، ويعاني الكثير والكثير من الأطفال الجوع، لكن ليس بمقدورهم الحصول على حصص الغذاء، تصل صرخات هؤلاء الأطفال وآبائهم إلى الرب.

وناشد البابا “جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي الضغط بصورة ملحة في سبيل احترام الاتفاقات، التي جرى التوصل إليها وضمان توزيع الغذاء والعمل لصالح السكان”.

وأشار إلى أن “هناك أطفال جوعى وعطشى ولا يملكون الدواء”.

وتلعب الإمارات دورا رئيسيا في التحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في اليمن ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، وجعل الصراع اليمن على شفا المجاعة.

وسيصبح البابا فرنسيس أول بابا تطأ قدمه شبه الجزيرة العربية ومن المقرر أن يلقي كلمتين.

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