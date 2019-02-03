الكمارك تتلف أرساليات خضار وتعيد أصدار أرساليتي جبس مخالفة في منفذ الشيب

2019/02/03 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..اتلفت السلطة الكمركية في منفذ الشيب الحدودي ( ٤ ) أرساليات خضار متنوعة ممنوع أستيرادها حسب الرزنامة الزراعية و وفرة المنتوج المحلي للبلد.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أنها أعادت ايضا إصدار أرساليتين من مادة ( الجبس ) فشلت بالفحص الصحي الذي أجرته شعبة الحجر الصحي العاملة في المنفذ .و قامت الهيئة بأحالتها الى الجهات المختصة لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقأ للضوابط والتعليمات النافذة.

يذكر أن الهيئة العامة للكمارك تفرض إجراءات مشددة في جميع مراكزها الكمركية تحرص من خلالها على ضبط عمليات دخول البضائع المستوردة.………………….قسم اﻷعلام واﻷتصال الحكومي

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