اجتماع مقبل لحزبي طالباني وبارزاني الثلاثاء المقبل لتسوية هذه المشكلة

2019/02/03 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، انه سيعقد اجتماعا رفيع المستوى مع قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني الثلاثاء المقبل لحل الخلافات بين الطرفين وحسم ملف تشكيل حكومة الإقليم، فيما بين أن الاجتماع سيناقش ملف وزارة العدل وحسمه لأحد الأطراف ومنصب محافظ كركوك.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي،إن “الحزبين الحاكمين سيجتمعان في مقر المكتب ...

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