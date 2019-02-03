حماس: وفد برئاسة هنية سيلتقي المسؤولين المصريين في القاهرة

2019/02/03 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان تلقي حركته دعوة من المسؤولين

المصريين لزيارة القاهرة من أجل التباحث في الشأن الفلسطيني الداخلي

خاصة بعد عزم السلطة الفلسطينية على تشكيل حكومة انفصالية.بدوره ,,,

اشار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب الى ان فيديو سرايا

القدس، يؤكد ان المقاومة هي حق للشعب الفلسطيني طالما تواجد الاحتلال،

مبينا ان هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم المحتل

المستمرة بحق الفلسطينيين.

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