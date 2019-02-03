أوغلو: الغرب يحاول التستر على الجريمة مقابل المال والسلاح

2019/02/03 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الدول الغربية التي

تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، تحاول التستر على جريمة قتل الصحفي

السعودي جمال خاشقجي، مقابل المال وصفقات السلاح.وأشار أوغلو إلى أن السلطات السعودية اضطرت للاعتراف بوقوع الجريمة

بفضل السياسات الشفافة التي اتبعتها بلاده, مؤكدا أن تركيا تعرف من

قتل خاشقجي وكيف، أما البلدان التي تعطي للجميع درسا في حقوق الإنسان،

تحاول اليوم التستر على الجريمة.

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