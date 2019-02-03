الفتح رداً على ترامب.. تصريحاتك اعلان صريح باحتلال البلاد وهذا ما سنتخذه ضدكم

2019/02/03 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض تحالف الفتح ، اليوم الأحد، استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للقوات الأمريكية لاستهداف دول الجوار، فيما اعتبر تصريح الرئيس الأمريكي ببناء القواعد الأمريكية في البلاد

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