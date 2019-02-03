المثنى.. ناحية

2019/02/03 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الإدارة المحلية بناحية بصية جنوبي محافظة المثنى،اليوم الأحد، عن البدء بعملية تفجير المخلفات الحربية في مناطق الصحراء.وذكر مدير الناحية أحمد حمدان في حديث

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