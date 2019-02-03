مانشستر سيتي يهزم آرسنال ويستعيد وصافة الدوري الانكليزي

2019/02/03 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسقلص فريق مانشستر سيتي لكرة القدم الفارق مع المتصدر ليفربول إلى نقطتين مؤقتا، بفوزه المهم على ضيفه أرسنال 3-1 مساء الأحد على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولعب سيرجيو أغويرو دور البطولة بإحراز أهداف سيتي الثلاثة في الدقائق 1 و44 و61، فيما سجل لوران كوتشيلني هدف أرسنال في الدقيقة 11.ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة واستعاد المركز الثاني من أرسنال، بفارق نقطتين وراء ليفربول الذي يلعب مساء الإثنين بضيافة وست هام يونايتد في ختام المرحلة

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