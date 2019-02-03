بعد اغتياله بـ 13 إطلاقة رصاص.. تشييع كبير في كربلاء لـ

2019/02/03 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيع سكان كربلاء، اليوم الأحد، الكاتب والروائي علاء مشذوب الذي قالت الشرطة وشهود عيان إن مسلحين مجهولين اغتالوه ب13 رصاصة ليل السبت بالقرب من منزله.

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