2019/02/03 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FKyXbty4GvQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاروقة السياسية تشهد حراكا قد ينبلج عن اتفاقات تنهي ملف التشكيلة الحكومية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاروقة السياسية تشهد حراكا قد ينبلج عن اتفاقات تنهي ملف التشكيلة الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).