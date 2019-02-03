بابا الفاتيكان يصل الى الامارات في زيارة تاريخية للمنطقة

2019/02/03 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الاحد، زيارة تاريخية الى دولة الامارات.

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