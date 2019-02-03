دولتان عربيتان تعتذران عن بطولة في العراق

2019/02/03 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعتذر اتحادا لبنان والكويت، اليوم الأحد، عن المشاركة في بطولة الصداقة الدولية المقررة في الشهر المقبل في العراق.

وأبلغ الإتحادان نظيرهما العراقي بخطاب رسمي, اليوم الاحد, بالاعتذار عن المشاركة في بطولة الصداقة الدولية بنسختها الثانية التي من المزمع ان تضيفها محافظة البصرة منتصف اذار المقبل.ولم يتم تسلم رد الاتحادين العماني والاماراتي حتى الآن.وفاتح الاتحاد العراقي لكرة القدم في وقت سابق ستة اتحادات شقيقة وصديقة لاستحصال موافقتهم في المشاركة ببطولة الصداقة الثانية التي سينظمها الاتحاد للمدة من الثامن عشر من آذار المقبل ولغاية السادس والعشرين منه.وقال أمين سر الاتحاد، صباح رضا، ان "الاتحاد فاتح اتحادات اوزبكستان وعمان والامارات والكويت وسورية ولبنان من أجل مشاركة منتخباتها في بطولة الصداقة الثانية المزمع اقامتها في آذار المقبل، وفي أيام {الفيفا دي} تحديداً.واضاف رضا، ان "الاتحاد بانتظار الموافقات الرسمية من قبل الاتحادات المذكورة بغية مخاطبة الجهات المعنية الداخلية والخارجية لتنظيم الأمور الفنية والإدارية الخاصة في البطولة".يشار الى ان الاتحاد العراقي نظم العام الماضي في البصرة بطولة الصداقة الأولى بمشاركة منتخبي قطر وسورية، وفاز بلقبها المنتخب القطري المتوج مؤخراً بكأس آسيا.انتهى

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