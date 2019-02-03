هل يقرأ ترامب البيانات “الطويلة والغاضبة” للسياسيين العراقيين ضد واشنطن ؟!

2019/02/03 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاحد، ضجة في الاوساط العراقية، بتأكيده على بقاء قوات بلاده في العراق لمراقبة إيران، فيما تسابق السياسيون العراقيون ببيانات طويلة تضم ردوداً “غاضبة” ضد ترامب والوجود الأميركي في العراق.وقال ترامب في مقابلة موسعة أجراها معه تلفزيون “سي بي أس” الاميركي, وتابعها “ناس” (3 […]

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