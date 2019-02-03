بينها سكائر “جروت”: الكمارك تضبط 3 شحنات مخالفة للقانون

2019/02/03 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ضبطت السلطات الكمركية في مطار بغداد الدولي، الأحد، ثلاث شحنات مختلفة مخالفة للقانون. هيئة الكمارك في بيان لها تابعه “ناس” (3 شباط 2019)، أوضحت أن ” شحنتين منها تحتويان على مواد ومستلزمات طبية باهضة الثمن فيما تضمنت الشحنة الثالثة كمية من السكائر نوع (جروت).وأضاف البيان “أن الشحنات الثلاث كان أصحابها ينوون […]

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