2019/02/03 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ قلص مانشستر سيتي الفارق مع المتصدر ليفربول إلى نقطتين مؤقتا، بفوزه المهم على ضيفه أرسنال 3-1 مساء الأحد على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ولعب سيرجيو أغويرو دور البطولة بإحراز أهداف سيتي الثلاثة في الدقائق 1 و44 و61، فيما سجل لوران كوسيلني هدف أرسنال في الدقيقة 11.ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة واستعاد المركز الثاني من أرسنال، بفارق نقطتين وراء ليفربول الذي يلعب مساء الإثنين بضيافة وست هام يونايتد في ختام المرحلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغويرو يسجل ثلاثية وقود ستي لتجاوز ارسنال) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغويرو يسجل ثلاثية وقود ستي لتجاوز ارسنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).