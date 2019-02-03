لاجئ ايزيدي في المانيا، ذهب للبحث عن مقعد تدريب فحصل على وظيفة لإنه اثبت براعته في العمل

2019/02/03 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ فهد الداوود النجاح ليس ذلك الحلم الذي يركض خلفه المرء و يختفي في الصباح الباكر ، بل درب يسلكه بعد ان يحيط نفسه بعوامل أهمها الأصرار، الإرادة ، الطموح و الامل الذي يدفعه لتحديد و تحقيق هدفا وضعه في فكره و قلبه.في المانيا الدولة الصناعية الكبرى ، اغلب مراحل الحياة تعيد […]

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