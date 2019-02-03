نائب عن الفتح يرد على ترامب: العراق ليس ضيعة لأبيك

2019/02/03 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه

أكد النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، الأحد، على عدم السماح ببقاء أية قوات أجنبية على الأراضي العراقية، مخاطباً ترامب بالقول : "العراق ليس ضيعة لأبيك".

وقال سالم رداً على تصريح ترامب بشأن بقاء القوات الأميركية في العراق، إن "العراق ليس ضيعة لأبيك ولن نسمح ببقاء اية قوات اجنبية على اراضينا".

وأبدى سالم استغرابه من "صمت الحكومة ازاء هذا الاستهتار الامريكي"، مطالبا مجلس النواب بـ"ضرورة الاسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق".

ومضى سالم إلى القول، "إننا لن نسمح لأميريكا باستخدام العراق لمراقبة أو مهاجمة دول الجوار".

وكان ترامب قال في برنامج "Face the Nation" على قناة "سي بي إس" بث اليوم الأحد، إن أميركا تنوي إبقاء قواتها وقواعدها العسكرية في العراق لمراقبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وردت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، اليوم، على تصريح ترامب بشأن عزم بلاده إبقاء قواتها العسكرية في العراق، مؤكدة أنه يمثل إعلانا صريحا لاحتلال البلاد ومرحلة جديدة من المواجهة.

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