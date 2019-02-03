اعتقال مسافر حاول تهريب نمر في حقيبته

2019/02/03 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اعتقلت السلطات الهندية مسافرا قادما من تايلاند، عقب محاولته تهريب نمر صغير عمره شهر داخل إحدى حقائبه.وسمع مسؤولو الجمارك أصوات تصدر من حقيبة المسافر، ليفتحوها ويجدوا بداخلها شبل نمر لا يتجاوز وزنه كيلوغرام واحد.ووصل المسافر إلى مطار تشيناي الهندي، يوم السبت، على متن رحلة جوية قادمة من بانكوك.وقال مسؤولون في […]

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