2019/02/03 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام يمنية محلية أن عددا من عناصر من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم خلال محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ باليستي من معسكر حمزة بمحافظة إب، وأضافت أن عددا من المدنيين القاطنين قرب المعسكر قد لقوا مصرعهم جراء انفجار الصاروخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ محمد بن زايد يستقبل بابا الفاتيكان لدى وصوله إلى أبوظبي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ محمد بن زايد يستقبل بابا الفاتيكان لدى وصوله إلى أبوظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).