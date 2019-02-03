أمانة بغداد تعلن إعادة افتتاح شارع محاذي للجامعة المستنصرية

2019/02/03 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

أمانة بغداد، اليوم الاحد، فتح شارع مغلق محاذي للجامعة المستنصرية، ورفع الصبات الكونكريتية

عنه.

وقالت

الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “شارع زقاق 56 ضمن

المحلة 504 الذي يحاذي الجامعة المستنصرية، ويصل حتى تقاطع شارع 10 (المسمى شعبيا بتقاطع

مطعم حسن شفي) ومنه الى مجسر وزارة المالية والطريق السريع محمد القاسم، تم فتحه ورفع

الصبات الكونكريتية (عنه)”، مبينة أن “الشارع اغلق أثر التفجير الإرهابي

الذي استهدف الجامعة المستنصرية وراح ضحيته الكثير من الأبرياء”.





وأضافت،

أن “كوادرها باشرت بحملة لتنظيف الزقاق ورفع للنفايات خصوصا انه مغلق ولسنوات

طويلة”

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