درع صاروخي روسي في سيبريا لدعم القارة الاوروبية!

2019/02/03 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح البرلمان الاتحادي الألماني، على روسيا نشر صواريخ "9M729" الجديدة ما وراء الأورال غربي سيبيريا، "لأن ذلك سيساعد على إنقاذ معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".ونقلت

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