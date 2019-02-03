نائب: العراق ليس مستعمرة او ضيعة بيد ترامب كي يتصرف به كيفما يشاء

2019/02/03 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب نايف الشمري، اليوم الاحد، ان العراق "ليس بضيعة او مستعمرة بيد دونالد ترامب او واشنطن كي تتصرف بها

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