السراج: تصريح ترامب رسالة بأن العراق تحت سيطرة أمريكا وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة

2019/02/03 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضع المحلل السياسي عدنان السراج سياسة أمريكا في المنطقة عموما وفي العراق خصوصا ضمن إطار السياسة العدوانية، وذلك عقب تصريحات ترامب بشأن إبقاء القوات الامريكية في العراق.

وقال في تصريح للغدير، إن "أمريكا تريد أن يكون العراق ساحة للصراع مع إيران"، معتبرا تصريحات ترامب "خطوة متقدمة ورسالة مبطنة لإبلاغ العراق بأنك تحت السيطرة الأمريكية، وما تحركات القوات الأمريكية في بغداد وبعض المحافظات دليل على الرسائل التي يبعثها ترامب للعراق".ودعا الى تحشد الطاقات والجهود لمنع هذه التصريحات وتنفيذها على أرض الواقع لأنه يضر بالعراق والمنطقة وإيران، ويجب أن تحمل هذه التصريحات محمل الجد في المعالجة والتعامل معها.

انتهى.ص.هـ.ح.

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