الفايز : ايران تدرك حقيقية ما تخفيه تصريحات ترامب المحاولة لأرباك العلاقة معهم

2019/02/03 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز ان الاتفاقية الامنية مع امريكا واضحة ولا تحتاج الى تفسيرات كثيرة ، فلا يسمح للقوات الامريكية التحرك الا بموافقة الحكومة العراقية.

وبين الفايز ان استمرار امريكا في ممارسة تجاوزاتها وتحركات قواتها على الاراضي العراقية يسمح للحكومة اعتبار الاتفاقية الامنية مع امريكا لاغية.واضاف ان ايران تدرك حقيقية ما تخفيه تصريحات ترامب المحاولة لأرباك العلاقة معهم

انتهىع.س

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