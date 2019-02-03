أردوغان: لدينا تسجيل لجريمة اغتيال خاشقجي وعلى السلطات السعودية كشف تفاصيل الجريمة كاملة

2019/02/03 | 21:57

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أردوغان: لدينا تسجيل لجريمة اغتيال خاشقجي وعلى السلطات السعودية كشف

تفاصيل الجريمة كاملةأردوغان: لا أستطيع تفهم موقف الولايات المتحدة من الوحشية التي تمت

بها جريمة قتل خاشقجي- اردوغان: #تركيا ستبقي اتصالات مع #سوريا "على مستوى منخفض"

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