الحلبوسي يـؤكد لعبد المهدي ضرورة التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

2019/02/03 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته "الغد برس"، ان "الحلبوسي التقى عبد المهدي، اليوم، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ونتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها سيادته إلى المملكة المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين البريطانيين".

وأكد عبد المهدي على "ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي، ولا سيما بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة التي لا بدَّ أن تنعكس إيجابا على واقع المواطن العراقي وتلبية احتياجاته المعيشية والخدمية".وتابع البيان انه "تمت مناقشة ملف الوزارات الشاغرة، والحث على استمرار الحوار بين القوى السياسية؛ لاختيار شخصيات مهنية وكفوءة لشغلها وحسم ملف تشكيل الحكومة".

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