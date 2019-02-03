المصري: تسهيل منح الفيزا للمواطنين العراقيين الراغبين في السفر إلى الأردن

2019/02/03 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النقل الأردني وليد المصري، أن السماح بدخول الشاحنات بين العراق والأردن والذي دخل حير التنفيذ من شأنه الإسهام في زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية وبالعكس.

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