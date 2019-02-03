حقيقة تكليف هادي العامري بالإشراف على مشروعات البصرة!

2019/02/03 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ميليشيا كتلة بدر في مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، حقيقة تكليف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، بالإشراف على مشاريع المحافظة.

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