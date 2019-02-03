شرطة السليمانية تعلن اعتقال 26 متهمًا بجرائم مختلفة

2019/02/03 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قسم شرطة دوكان التابع لمديرية شرطة محافظة السليمانية وخلال شهر واحد 26 متهمًا بجرائم مختلفة.

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