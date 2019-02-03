مفوضية الانتخابات تصدر قراراً بشأن إجازة تأسيس الأحزاب

2019/02/03 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مفوضية الانتخابات، قراراً بشأن إجازة تأسيس الأحزاب السياسية العراقية.وذكر بيان صادر عن مجلس المفوضين في المفوضية، انه "استنادا الى الصلاحيات المخولة لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بموجب قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل وقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015 قرر مجلس المفوضين تمديد الفترة الممنوحة للأحزاب لاستكمال اجراءات التسجيل ولغاية 3 / 3 /2019".

ودعا البيان، "الاحزاب السياسية التي تم منحها إجازة تأسيس مشروطة مراجعة دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية خلال الفترة التي منحها المجلس وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق احكام القانون المذكور".

وأوضح، ان "هذا التمديد يشمل الاحزاب السياسية التي لم تستكمل اجراءات التسجيل لمراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لغرض استكمال اجراءاتها وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون ذاته".



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