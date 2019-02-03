أمانة بغداد تفتتح شارعا يحاذي جامعة المستنصرية

2019/02/03 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن رفع الصبات الكونكريتية وفتح شارع زقاق 56 ضمن المحلة 504 الذي يحاذي الجامعة المستنصرية ويصل حتى تقاطع شارع 10 والمسمى شعبيا بـ تقاطع مطعم حسن شفي ومنه الى مجسر وزارة المالية وطريق محمد القاسم السريع.وقال بيان لأمانة بغداد، ان "الشارع اغلق أثر التفجير الإرهابي الذي استهدف الجامعة المستنصرية وراح ضحيته الكثير من الأبرياء".

وأضاف، ان "كوادر الأمانة باشرت بحملة لتنظيف الزقاق ورفع للنفايات خصوصا انه مغلق ولسنوات طويلة".



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