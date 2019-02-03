الحلبوسي يبحث مع عبد المهدي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

2019/02/03 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ونتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها {الحلبوسي} إلى المملكة المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين البريطانيين.

وأكد الحلبوسي في بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي، ولا سيما بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة التي لا بدَّ أن تنعكس إيجابا على واقع المواطن العراقي وتلبية احتياجاته المعيشية والخدمية".كما ناقش اللقاء بحسب البيان "ملف الوزارات الشاغرة، والحث على استمرار الحوار بين القوى السياسية؛ لاختيار شخصيات مهنية وكفوءة لشغلها وحسم ملف تشكيل الحكومة".انتهى

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