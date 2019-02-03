ذي قار.. بتهم ممارسة البغاء محاكمة ٥ نساء

2019/02/03 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنايات ذي قار احكاما بالسجن تراوحت بين {5 الى 15} عاماً بحق خمس مدانات بممارسة البغاء بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر مصدر امني لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان" محكمة جنايات ذي قار اصدرت احكاما بالسجن {15} عاماً بحق أربعة مدانات و{5} سنوات وشهر واحد بحق مدانة واحدة لارتكابهن جريمة ممارسة البغاء بمدينة الناصرية أستناد الاحكام القرار 234 لسنة 2001".يذكر ان المدانات ألقي القبض عليهن بأحد المنازل في منطقة {القصبة العشوائية} بحي أريدو في مدينة الناصرية من قبل فريق عمل مشترك مؤلف من مكتب قائد شرطة ذي قار وخلية استخبارات قوة الواجب ومكتب مكافحة مخدرات الناصرية في 6/شباط/2018.انتهىبواسطة: علي الخفاجي

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