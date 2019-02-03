2019/02/03 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العمل على حماية حدوده بلاده دخل مرحلة جديدة مع بدء بناء جدار جديد هائل فوق الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة.وقال نتنياهو للصحفيين: “خلال نهاية الأسبوع سنبدأ بناء جدار فوق الأرض على طول الحدود مع غزة، والذي يتوقع أن يرتفع 6 أمتار عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تبني جداراً جديداً على الحدود مع غزة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تبني جداراً جديداً على الحدود مع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).