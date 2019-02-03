شرطة بلد لـ “ناس”: لا قتلى في الهجوم على حافلة زوار إيرانيين.. هذه حصيلة الحادثة

2019/02/03 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أفاد مصدر مطلع في شرطة قضاء بلد, الاحد, بأن مسلحين مجهولين هاجموا حافلة تقل زواراً إيرانيين قرب مرقد سيد محمد جنوب القضاء, مما تسبب باصابة تسعة أشخاص منهم.وقال المصدر لـ”ناس” اليوم (3 شباط 2019), ان “مسلحين مجهولين هاجموا مساء اليوم الاحد, حافلة تقل زوار ايرانيين جنوب قضاء بلد قرب مرقد السيد […]

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