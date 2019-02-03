كيف ردت عشائر الانبار على الوجود الاميركي في اراضيها؟

2019/02/03 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد رفض مكتب شؤون عشائر الانبار، الاحد، التواجد الاميركي على في المحافظة، مبينا ان بعض السياسيين يحاولون زج المحافظة في معترك لايحمد عقباه.وقال المتحدث باسم مكتب شؤون العشائر بالأنبار سفيان العيثاوي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “عشائر الانبار ترفض الوجود الأميركي في المحافظة تحت أي ذريعة كانت”.واضاف ان “بعض السياسيين يحاولون […]

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