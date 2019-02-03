رئيس المجلس البلدي في بعشيقة ل”ايزيدي 24″ سيتم افتتاح دائرة كاتب العدل و المصرف في الناحية

2019/02/03 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نصر حاجي خدر اكد رئيس المجلس البلدي في ناحية بعشيقة 13 كم شمال شرق ضمن قضاء الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق، بأنه سيتم افتتاح دائرة لكاتب العدل وامصرف في الناحية.“داسن سليمان سفو” رئيس المجلس البلدي في ناحية بعشيقة قال ل”ايزيدي 24″ ، “بغية تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين القاطنين في بعشيقة […]

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