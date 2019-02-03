غدا قيادة العمليات البصرة تقوم بتفجير مسيطر

2019/02/03 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

تقوم قيادة العمليات البصرة غدا الاثنين، بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية في قضاء الزبير مناطق الرميلة الجنوبية، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة

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