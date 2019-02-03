الحلبوسي وعبد المهدي يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

2019/02/03 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي.



وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ونتائج الزيارة

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