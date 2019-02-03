عليوي: ترامب يريد كسر أذرع المقاومة واستهداف الدول العربية والإسلامية بالمنطقة

2019/02/03 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال في تصريح للغدير، إن "التحركات الأمريكية في العراق وانتشار القوات الأمريكية واستيعاب جزء من القوات المنسحبة في سوريا بالقواعد العراقية، دليل على وجود نية مبية لواشنطن باستهداف الدول العربية والإسلامية في المنطقة".وشدد عليوي على أن "ترامب يريد كسر أذرع المقاومة الموجودة في سورية ولبنان والعراق واليمن والبحرين".دعا الى عدم "السماح للقوات الغازية بالتواجد في العراق وعلى البرلمان والحكومة العراقية على إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب من العراق".

انتهى.ص.هـ.ح.

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