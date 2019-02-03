النائب حسن سالم رداً على ترامب..العراق ليس ضيعة لأبيك

2019/02/03 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

علق

النائب حسن سالم، اليوم الأحد، على تصريح ترامب القاضي ببقاء القوات الامريكية في العراق”.

ورد سالم على ترامب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بالقول” إن العراق ليس ضيعة لأبيك ولن نسمح ببقاء اية قوات اجنبية على اراضينا”.





واستغرب سالم من صمت الحكومة ازاء ما اسماه “الاستهتار الامريكي” مطالبا البرلمان بضرورة الإسراع بتشريع قانون إخراج القوات الاجنبية من العراق”.

وأضاف

سالم بأننا” لن نسمح لأمريكا باستخدام العراق لمراقبة او مهاجمة دول الجوار”.

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