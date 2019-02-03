2019/02/03 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OavbrFbcLF0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاميركان .. من المعسكرات الى التجوال) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاميركان .. من المعسكرات الى التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).