عبد المهدي والحلبوسي يبحثان ملف الوزارات الشاغرة

2019/02/03 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

بحث رئيسا الوزراء عادل عبد المهدي ومجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، ملف الوزارات الشاغرة ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسحة منه، إن "رئيس مجلس النواب التقى، اليوم الأحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، موضحاً أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ونتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى المملكة المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين البريطانيين".

وأضاف البيان "كما ناقش اللقاء ملف الوزارات الشاغرة، والحث على استمرار الحوار بين القوى السياسية؛ لاختيار شخصيات مهنية وكفوءة لشغلها وحسم ملف تشكيل الحكومة".

وأكد الحلبوسي "ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي، ولا سيما بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة التي لا بدَّ أن تنعكس إيجابا على واقع المواطن العراقي وتلبية احتياجاته المعيشية والخدمية".

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