البناء يطالب بعقد جلسة برلمانية عاجلة لمناقشة الاتفاقية مع الأردن

2019/02/03 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف البناء رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة برلمانية عاجلة لمناقشة الاتفاقية مع الأردن، فيما اكد انها مخالفةٌ دستورية.

وشدد النائب عن التحالف ، عبد الامير الدبي على ضرورة مناقشة تفاصيل الاتفاقية المبرمة مع الاردن وخاصة ان الاتفاقية لم تكتسب الشرعية لعدم التصويت عليها حسب المادة الحادية والستين / رابعا من الدستور، مبينا ان تنفيذ الاتفاقية امرٌ مريبٌ دبر بليل من واشنطن وبغداد وعمان.

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