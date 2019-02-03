عبد المهدي والحلبوسي يتباحثان لانهاء أزمة تشكيل الحكومة

2019/02/03 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاحد، حسم ملف تشكيل الحكومة.وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، ان "الحلبوسي التقى رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ونتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس البرلمان إلى المملكة المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين البريطانيين”.

واكد الحلبوسي، انه "من ضروري التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي، ولاسيما بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة التي لا بدَّ أن تنعكس إيجابا على واقع المواطن العراقي وتلبية احتياجاته المعيشية والخدمية".

وتابع البيان، انه "تم مناقشة ملف الوزارات الشاغرة، والحث على استمرار الحوار بين القوى السياسية لاختيار شخصيات مهنية وكفوءة لشغلها وحسم ملف تشكيل الحكومة".



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