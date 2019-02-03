امانة بغداد تفتتح شارع الجامعة المستنصرية

2019/02/03 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الاحد، رفع الصبات الكونكريتية وفتح شارع زقاق 56 ضمن المحلة 504 الذي يحاذي الجامعة المستنصرية

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