2019/02/03 | 22:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت امانة بغداد اليوم الاحد، رفع الصبات الكونكريتية وفتح شارع زقاق 56 ضمن المحلة 504 الذي يحاذي الجامعة المستنصرية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( امانة بغداد تفتتح شارع الجامعة المستنصرية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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